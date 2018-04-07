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Ученые рассказали, какая самая лучшая поза для сна

здоровый сон
04:35 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

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Как пишет Independent, ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна определили, что избежать проблем со сном, таких, например, как апноэ (временное прекращение дыхания), нарушение кровообращения, боль в шее и даже кошмары, удастся с помощью самой благоприятной для организма позы для сна.

По словам экспертов, надо спать на спине. Такая поза снизить боль в области шеи и позвоночника и даже снизит вероятность изжоги.

Как научиться спать на спине

Шелби Харрис, специалист по медицинскому сну и профессор колледжа Альберта Эйнштейна, рассказала, как научиться спать на спине. Эксперт рекомендует расположить подушки с обеих сторон тела, а одну - между коленями. Этот метод позволит не поворачиваться на бок во время сна.

Если это не помогло, можно попробовать другой способ: пришить теннисный мяч в подкладку верхней части пижамы на тот бок, на котором вы обычно привыкли спать. Таким образом, во время движений ночью дискомфорт не даст вам перевернуться в любимое положение.

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Новости шоу бизнеса, Здоровый сон, Здоровье, Новости здоровья, Поза для сна, Сон.
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