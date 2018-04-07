Ученые рассказали, какая самая лучшая поза для сна

Как пишет Independent, ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна определили, что избежать проблем со сном, таких, например, как апноэ (временное прекращение дыхания), нарушение кровообращения, боль в шее и даже кошмары, удастся с помощью самой благоприятной для организма позы для сна.

По словам экспертов, надо спать на спине. Такая поза снизить боль в области шеи и позвоночника и даже снизит вероятность изжоги.

Как научиться спать на спине

Шелби Харрис, специалист по медицинскому сну и профессор колледжа Альберта Эйнштейна, рассказала, как научиться спать на спине. Эксперт рекомендует расположить подушки с обеих сторон тела, а одну - между коленями. Этот метод позволит не поворачиваться на бок во время сна.

Если это не помогло, можно попробовать другой способ: пришить теннисный мяч в подкладку верхней части пижамы на тот бок, на котором вы обычно привыкли спать. Таким образом, во время движений ночью дискомфорт не даст вам перевернуться в любимое положение.