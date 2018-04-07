Медики назвали несколько способов, как избавиться от герпеса за один день

Когда на губах вспухают маленькие болезненные язвы, мы чаще всего просто пережидаем пару дней, пока они не исчезнут.

Но эти дни превращаются в настоящую муку: больно говорить, жевать, не хочется никому показываться на глаза…

А что делать, если у вас важная встреча или интервью?

Тогда эти советы для вас: восемь способов избавиться от простуды всего за один день и вернуть себе здоровые губы.

1. Лакрица (солодка)

Для кого-то это только лекарство, для других — лакомство, а у многих этот вкус вызывает отвращение. Но избавиться от герпеса лакрица (она же солодка) точно поможет.

Если у вас есть лакричный порошок, его нужно смешать с водой и нанести на язвы.

Можно использовать знакомый с детства настой корня солодки из аптеки: его можно и на язвы нанести, и принять внутрь — для укрепления иммунитета.

2. Мятное масло

Мятное масло помогает остановить размножение бактерий. Ватной палочкой осторожно нанесите его на язвочки. Масло поможет от герпеса, а мятный запах сделает ваш день приятнее.

3. Масло чайного дерева

Масло чайного дерева обладает множеством полезных свойств. Кроме всего прочего, оно поможет быстро остановить развитие герпеса, особенно на ранней стадии.

Почувствовав саднящую боль на губе, нанесите на язву немного масла. Лучше делать это постоянно в течение дня.

4. Молоко

Многие люди относятся к этому совету скептически. Но кому-то он помогает, и нет другого способа выяснить, подойдет ли он вам, кроме как просто попробовать.

Поставьте стакан молока в холодильник на ночь. Затем обмакните в него ватный диск и приложите к больному месту. По возможности, лучше делать это постоянно в течение целого дня.

5. Перекись водорода

Перекись водорода — универсальное обеззараживающее средство. Поэтому оно отлично подойдет для обработки язв, которые уже начали кровоточить.

Также можно приготовить компресс из 2 чайных ложек перекиси и 50 мл воды. Смочите в нем кусочек ваты и прикладывайте к больному месту.

6. Чеснок

Чеснок исключительно полезен для нас, особенно в холодное время года. Благодаря своим антибактериальным свойствам, он поможет справиться и с герпесом.

Разомните дольку чеснока и с помощью ватки нанесите кашицу на больное место.

7. Лед

Звучит слишком просто, но многим помогает. На ранней стадии остановить развитие герпеса поможет обычный лед.

Как только почувствуете зуд и жжение на губах, приложите кусочек льда. Если сделать это вовремя, есть шанс, что вам не придется позже бороться с симптомами.

8. Экстракт ванили

Если вы любите печь, и у вас на кухне найдется экстракт ванили, наносите небольшое количество на язвы 4-5 раз в день.

Поскольку экстракт, как правило, содержит алкоголь, он быстро обеззараживает язвы и препятствует размножению бактерий.

Воспаление быстро начнет спадать, болезненные ощущения исчезнут, и вы снова можете наслаждать жизнью!

Согласно медицинской статистике, около 25% людей в мире являются носителями вируса герпеса. Обычная простуда, нехватка витаминов, стресс — и вот ваши губы снова покрываются болезненными язвами.

Все эти советы помогут избавиться от симптомов, но лучше даже не допускать их появления. Как следует высыпайтесь, не забывайте про витамины, укрепляйте иммунитет. И, конечно, будьте всегда здоровы!