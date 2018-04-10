Эти два продукта эффективны для профилактики от камней в желчном пузыре
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Желчный пузырь – это овальный мешочек, размещающийся под печенью, который выполняет одну из важнейших функций организма. Орган накапливает желчь, которая поступает к нему из печени, и выводит ее в тонкий кишечник. Для нормальной жизни крайне необходимо нормальное функционирование желчного пузыря. Различные патологии органа вызывают сильные проблемы со здоровьем, иногда требующие хирургического вмешательства.
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Нарушение функциональности желчного пузыря сначала приводит к отравлению печени. А неправильный вывод желто-зеленой горькой жидкости приводи к отравлению органов ЖКТ, что в свою очередь провоцирует интоксикацию организма в целом. Также желчь помогает выводить из организма вредные вещества, которые не фильтруются в почках, такие как холестерин, билирубин и др.
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Все мы знаем о необходимости периодической очистки печени, почек, желудка и других органов. Но почему-то мало кто уделяет должное внимание желчному пузырю. Поэтому мы хотим поделиться с Вами народными рецептами, способными в кратчайшие сроки почистить орган от накопившихся вредных веществ.
Вода с лимонным соком.
Лимонный сок обладает огромным количеством полезных свойств. Одним из таких является растворение камней в желчных пузырях и вывод мелких частиц конкрементов. Такой способ борьбы с заболеваниями органа требует внимания, но зато он обладает высокой эффективностью. Курс терапии должен длиться минимум неделю. А за несколько дней до начала курса нужно проводить клизмы с раствором соли либо ромашкового отвара.
Сама терапия требует от человека выпивать по 1-2 стакана холодной кипяченой воды каждые 2 часа, в которую выжимается сок целого лимона. Для процедуры нужно брать спелый, ярко желтый лимон. Во время лечения могут появляться колющие боли в животе. Не стоит сильно беспокоиться, ведь это свидетельствует о выводе накопившихся конкрементов. Но если боли слишком сильные, необходим визит к врачу во избежание неприятных последствий.
Также на протяжении всего курса рекомендуется пить свежие соки свеклы, моркови или огурца. Максимальный эффект можно получить от смеси указанных соков. Смесь должна иметь соотношение 2:1:1, в котором главную роль играет морковный сок.
Свекольный сироп.
Также мощнейшим эффектом обладает, так называемый, свекольный сироп. За 2 недели Вам удастся полностью растворить и вывести камни не только из желчного пузыря. Кроме того, средство позволит в общем укрепить организм, наполнив его полезными витаминами и минералами.
Для приготовления средства нужно просто сварить несколько корнеплодов свеклы. Но варить нужно до образования негустой кашицы, то есть до 8 часов. Когда свекла остынет, она готова к употреблению. По консистенции средство напоминает сироп.
На протяжении 10-14 дней нужно пить такой сироп по 100 мл трижды в день перед приемом пищи. Такого короткого курса вполне достаточно, чтобы полностью растворить даже крупные камни. Обязательно попробуйте чудо-сироп для чистки желчного пузыря.
Описанные рецепты полностью безопасны для употребления, если Вы не имеете непереносимости отдельных компонентов средств. Поэтому испробуйте на себе силу лимонного и свекольного сока, и обязательно расскажите о превосходном результате своим знакомым. Будьте здоровы!