Хроническая бессонница может стать причиной болезни Альцгеймера. .

Хроническая бессонница может стать причиной болезни Альцгеймера. Ученые провели исследование, в котором приняли участие 20 здоровых добровольцев, возраст которых варьировался от 22 до 72 лет. Сотрудники лаборатории нейровизуализации Национальных институтов здоровья США подтвердили связь недосыпания и болезни Альцгеймера. Они доказали, что даже одна ночь без сна приводит к увеличению количества бета-амилоида — белка, формирующего бляшки в мозге больных.