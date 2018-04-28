Научные специалисты заявили, что проблемы с засыпанием и сном могут стать спусковым механизмом для рака, прогрессирующего с крайне высокой скоростью.

Сон недаром часто называется учеными важной составляющей всей жизни человека. Его нехватка, как выяснили исследователи из США, увеличивает экспрессию рака, а также подавляет иммунные ресурсы организма на начальной стадии развития рака. О том, что низкое качество сна, при котором для человека оказываются типичны частые пробуждения, может ускорять рост раковой опухоли, предупредили сотрудники Университета Чикаго. Ими была проведена серия эксперименты с крысами.