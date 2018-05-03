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Супрун: Диагноза остеохондроз не существует

Боль в спине
13:41 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что популярного диагноза– остеохондроз – не существует в медицинской практике в Украине.

Популярного диагноза, который назначают пациентам – остеохондроз – не существует в медицинской практике в Украине. Он стоит в списке вместе с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией.

Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"В международной классификации болезней остеохондроз существует, однако его специфика существенно отличается от того, как его трактуют некоторые врачи в Украине. Это группа редких заболеваний, связанных с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в епифизе", – пишет Ульяна Супрун.

В Украине, пациент, который приходит к врачу с жалобами на спину, может услышать диагноз – остеохондроз. Для обследования медики назначают пройти рентген, МРТ, приписывают обезболивающие и другие дорогие препараты.

Супрун рассказала, как предотвратить мошенничество с медицинскими декларациями

В западных странах врачи используют симптоматический диагноз – "back pain" (боль в спине). Пациенту рекомендуют максимальное сохранение физической активности, лечебные упражнения или нестероидные обезболивающие препараты

Если у вас болит спина, необходимо:

– Оставаться подвижным насколько это возможно и стараться продолжать свою ежедневную деятельность. Длительное отсутствие активности может ухудшить состояние.

– Выполнять простые упражнения для спины (примеры упражнений можно найти здесь).

– Употреблять противовоспалительные обезболивающие средства (после консультации с вашим врачом).

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Новости шоу бизнеса, Диагноз, Медицинская практика в Украине, Не существует, Остеохондроз, Ульяна Супрун.
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