Супрун: Диагноза остеохондроз не существует

Популярного диагноза, который назначают пациентам – остеохондроз – не существует в медицинской практике в Украине. Он стоит в списке вместе с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией.

Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"В международной классификации болезней остеохондроз существует, однако его специфика существенно отличается от того, как его трактуют некоторые врачи в Украине. Это группа редких заболеваний, связанных с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в епифизе", – пишет Ульяна Супрун.

В Украине, пациент, который приходит к врачу с жалобами на спину, может услышать диагноз – остеохондроз. Для обследования медики назначают пройти рентген, МРТ, приписывают обезболивающие и другие дорогие препараты.

В западных странах врачи используют симптоматический диагноз – "back pain" (боль в спине). Пациенту рекомендуют максимальное сохранение физической активности, лечебные упражнения или нестероидные обезболивающие препараты

Если у вас болит спина, необходимо:

– Оставаться подвижным насколько это возможно и стараться продолжать свою ежедневную деятельность. Длительное отсутствие активности может ухудшить состояние.

– Выполнять простые упражнения для спины (примеры упражнений можно найти здесь).

– Употреблять противовоспалительные обезболивающие средства (после консультации с вашим врачом).