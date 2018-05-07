Эти небольшие правила питания помогут привести ваш вес в норму.

Эти небольшие правила питания помогут привести ваш вес в норму. Исследователи из Университета штата Северная Каролина и Департамента общественного здравоохранения в Северной Каролине опубликовали доклад о том, как вдумчивое, осознанное питание позволяет похудеть и удерживать желаемый вес. Многие из нас едят перед телевизором или во время приема пищи листают ленту соцсетей. Однако американские ученые утверждают, что это негативно сказывается на фигуре. Ключом к потере лишнего веса является вдумчивое питание – полная сосредоточенность на том, как и что мы едим. Чтобы научиться питаться осознанно, следуйте пяти научным советам: