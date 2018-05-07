Диетолог развенчала распространенные мифы о правильном питании.

Диетолог развенчала распространенные мифы о правильном питании. По словам специалиста, она часто встречается с людьми, которые правильно питаются, но, при этом, не получают желаемых результатов касательно фигуры или жалуются на ухудшение здоровья. Главная причина таких "результатов" - неправильный подход к питанию, часто основанный на распространенных заблуждениях. Чтобы избежать негативного опыта, Рианнон Ламберт развенчивает пять главных мифов.