Иногда приходится вертеться перед сном, даже не догадываясь, что причиной бессонницы могут быть привычные вечерние ритуалы.

Иногда приходится вертеться перед сном, даже не догадываясь, что причиной бессонницы могут быть привычные вечерние ритуалы. По статистике, около 27 % людей испытывают постоянные трудности с засыпанием, у остальных они появляются время от времени. Но иногда причины плохого сна кроются вовсе не в проблемах со здоровьем. Плохие привычки или же сидение перед сном в интернете может плохо сказаться на режиме сна и еще некоторые вещи. Стоит побороть эти привычки, чтобы иметь здоровый сон.