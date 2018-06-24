Одной из самых распространённых болезней современного человека является гипертония.

Естественно гипертонию должен лечить врач, но также вы можете помочь себе сами, придерживаясь этих 8 правил питания. Ограничить потребление соли и сахара. И соль, и сахар оказывают неблагоприятное воздействие на сердечное давление. Дело в том, что соль способствует задержке излишков жидкости в организме, и нагрузка на сосуды увеличивается из-за увеличения объема крови. Сахар, в свою очередь, поднимает уровень глюкозы, что также вызывает резкий подъем давления. Ограничив потребление соли и сахара вы не только поможете своему организму привести в норму давление, но и справиться с лишним весом.