Витамин B12 - важное питательное вещество, в котором нуждается наш организм.

Витамин B12 - важное питательное вещество, в котором нуждается наш организм. Вегетарианцам, беременным или кормящим грудью женщинам и другим людям с высоким риском развития дефицита рекомендуется тщательно следить за своим питанием, чтобы убедиться, что они получают достаточно этого витамина. В этой статье рассматривается вопрос, в каких продуктах содержится витамин B12 в наибольшем количестве. Этот список поможет вам сбалансировать ваш рацион питания таким образом, чтобы получать достаточное его количество. Что такое витамин B12? Этот водорастворимый витамин имеет много важных функций в вашем организме. Он необходим для поддержания здоровья ваших нервов, поддержки производства ДНК и эритроцитов, а также поддержания нормальной функции мозга. Рекомендуемая суточная норма потребления (РСНП) витамина B12 составляет примерно 2,4 мкг, но несколько выше для беременных или кормящих женщин (1). Он абсорбируется в желудке с помощью фермента, под названием внутренний фактор (фактор Касла или антианемический фактор). Это вещество связывается с молекулой витамина B12 и облегчает его всасывание в вашу кровь и клетки. Ваш организм хранит избыток витамина B12 в печени, поэтому, если вы потребляете больше, чем предусматривает РСНП, ваше тело сохранит его для будущего использования. У вас может развиться дефицит витамина B12, если ваш организм не производит достаточного внутреннего фактора, или если вы не потребляете достаточное количество витамина B12 (2). Витамин В12 в основном содержится в продуктах животного происхождения, особенно в печени животных, мясе и молочных продуктах. К счастью для людей, которые придерживаются веганской диеты, обогащенные продукты могут быть хорошими источниками этого витамина (1, 3).