Риск отравиться этими продуктами летом выше, чем в другие времена года.

Риск отравиться этими продуктами летом выше, чем в другие времена года. Пищевое отравление происходит, когда люди употребляют пищу, загрязненную вредными бактериями, паразитами, вирусами или токсинами. Также известное как болезнь пищевого происхождения, оно может вызывать ряд симптомов, чаще всего спазмы желудка, диарею, рвоту, тошноту и потерю аппетита. Беременные женщины, маленькие дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями имеют повышенный риск пищевого отравления. Определенные продукты чаще вызывают пищевое отравление, чем другие, особенно если они неправильно хранятся, подготавливаются или готовятся. Какие продукты вызывают отравление и что можно предпринять для его предотвращения? Именно это вы и узнаете ниже.