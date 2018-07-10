Кажется, что мороженое любят все, ведь оно вкусное и охлаждает летом, но мало кто задумывается о свойствах этого блюда.

Кажется, что мороженое любят все, ведь оно вкусное и охлаждает летом, но мало кто задумывается о свойствах этого блюда. Мороженое любили еще в древнее века: есть мнение, что этому лакомству более четырёх тысяч лет. Но если раньше производство было сложным и физически трудным, то сегодня все гораздо проще. Для приготовление есть все: формы, креманки, специальные ложки, а главное аппараты для приготовления мороженого.