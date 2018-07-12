Эти продукты способны успокоить желудок и помочь вам почувствовать себя лучше.

Эти продукты способны успокоить желудок и помочь вам почувствовать себя лучше. Время от времени почти каждый из нас сталкивается с расстройством желудка. Основными симптомами являются тошнота, диспепсия (несварение), рвота, вздутие живота, диарея (понос) или запор. Существует много потенциальных причин расстройства желудка, и лечение варьируется в зависимости от основной причины. К счастью, разнообразные продукты могут успокоить желудок и помочь вам чувствовать себя лучше, значительно быстрее. Что можно есть при расстройстве желудка и какие натуральные средства могут помочь? Вот лучшие продукты для облегчения этого состояния, которые следует попробовать прежде всего: