Люди слишком мало спят и это стремительно их убивает

Глава американского Центра изучения сна при Калифорнийском университете Беркли, Мэтью Уолкер, уверен, что сейчас среди населения всей планеты наблюдается настоящая эпидемия недосыпания.

Такой подход к ночному отдыху грозит возникновением различных недугов и преждевременной смертью. Доказано, человек недосыпает, если длительность его сна составляет менее 7 часов. При таком суточном режиме повышается риск развития ожирения, ишемического инсульта, психических отклонений, сахарного диабета, злокачественных опухолей предстательной и молочной желез, рака кишечника. А в исследовании двухлетней давности было доказано, что хронический недосып может приводить к скоплению в головном мозге бета-амилоидного белка, который выступает основной причиной болезни Альцгеймера.

Примером пагубного влияния неправильного режима сна выступают биографии известных всему миру политиков – 40-го американского Президента Рональд Рейган и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которые, из-за напряженного графика работы и полной отдачи карьере, уделяли сну неприемлемо мало внимания, что впоследствии привело к развитию у них старческого слабоумия.

Не менее важным стало заявление экспертов ВОЗ, которые доказали, что количество клеток в организме, призванных уничтожать раковые клетки, падает на 70%, если человек уделяет ночному отдыху только 4-5 часов.

При этом Мэтью Уолкер отмечает, что ни правительства стран, ни национальные службы здравоохранения абсолютно не уделят внимания информированию населения о важности здорового сна. «Где вы видели плакаты, агитирующие за сон? Где вы видели доктора, который настоятельно советует больше спать? Сон должен стать приоритетом, даже предметом продвижения» – убежден эксперт.