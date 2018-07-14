Существуют простые и действенные способы уменьшить количество потребляемой еды.

Существуют простые и действенные способы уменьшить количество потребляемой еды. Почти каждый из нас, и чаще всего – женщины, так или иначе заботятся о том, чтобы или добиться снижения веса или сохранить ее стройной. Дамы ради этого садятся на диеты, принимают таблетки, потеют на тренажерах. Однако бывают случаи, когда стресс или другой фактор повышают наш аппетит, уничтожая с таким трудом полученные результаты. Как же удержать аппетит в узде, не позволяя себе переедать? Специалисты по фитнесу и здоровому питанию считают – для того, чтобы не испортить фигуру, нет необходимости в жестких ограничительных диетах. Достаточно рационального питания и отсутствия переедания.