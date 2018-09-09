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Специалисты назвали список овощей, которые мешают похудеть

Лишний вес
01:08 Сегодня Телеграф
medikforum.ru
Фото: telegraf.com.ua

Новости шоу бизнеса: Трудно поверить, но даже овощи могут оказаться неполезными, если нужно похудеть.

В частности, по данным диетологов, может мешать сбрасывать вес горох, хотя именно бобовые постоянно рекомендуются для рациона худеющих, так как в них много растительного белка и клетчатки. Но, употребляя горох, который действительно дает долгую сытость, нужно быть физически активным. В горохе содержится крахмал, который при усвоении превращается в глюкозу, идущей на создание телом жировых запасов на бедрах и животе.

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Другой «коварный» овощ – это свекла. В ней много сахарозы, и тем, кто жаждет сбросить вес, свекла не подойдет. Еще один корнеплод, отличающийся высоким содержанием природных сахаров, - морковь. Если и есть морковку, то максимум в слегка запеченном виде, то есть, употреблять ее нужно сырой.

В общем и целом почти все корнеплоды отличаются сахарностью. Если, например, сварить из них суп, получится блюдо, в котором почти не будет витаминов, существенно уменьшитсяколичество клетчатки, но будет присутствовать сахар, отмечают специалисты.

Также в этом списке соя и продукты из нее. Соя считается богатым источникам белка, но имеются данные о том, что соевые фитоэстрогены могут определенным образом влиять на гормональный фон и провоцировать набор веса.

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Помимо того, на похудение могут плохо повлиять тыква и авокадо. В тыкве основу волокон составляют опять же сахара, а авокадо очень калориен: его один средний плод содержит 250 килокалорий.

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