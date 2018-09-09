День Независимости Украины

Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Минималка" в Украине: Порошенко анонсировал повышение
"Минималка" в Украине: Порошенко анонсировал повышение
Новости: Смертельное ДТП в Одессе: двое погибших, пятеро пострадали
Смертельное ДТП в Одессе: двое погибших, пятеро пострадали
Новости: Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Новости: Врачи назвали арбуз лучшим натуральным лекарством
Врачи назвали арбуз лучшим натуральным лекарством
X

Врачи назвали арбуз лучшим натуральным лекарством

Смотрите фото (3)
Арбуз
08:23 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Мякоть арбуза обладает мочегонным, общеукрепляющим, послабляющим и лёгким желчегонным действием.

В народной медицине арбузный сок рекомендуют больным при лихорадочном состоянии, а также при инфекционных, гинекологических, гематологических заболеваниях.

Небольшие порции арбуза рекомендуются больным сахарным диабетом, сердечно-сосудистой системы, а также при цистите, нефрите, мочекаменной болезни и атеросклерозе.

Высушенные арбузные корки применяют в качестве мочегонного средства и для лечения колитов у детей. Растёртые семена арбуза используют в качестве жаропонижающего, антигельминтного средства, а также при почечнокаменной и желчнокаменной болезнях. Для этого 1 ст. ложку измельчённых семян растирают в холодной воде (24 ст. ложки воды), получается так называемое арбузное молоко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Арбуз, Здоровье, Лекарство, Питание, Пища, Польза.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Ученые выяснили, что пробиотики могут вызвать "серьезные нарушения" в кишечнике Врачи рассказали, какой овощ поможет укрепить кости Диетологи назвали блюда, которое лучше всего поможет похудеть

Последние новости

Создатель Alibaba уходит на пенсию Знаменательные события в истории: 9 сентября 2018 года Гороскоп на сегодня, 9 сентября: все знаки Зодиака
Сегодня читают
01 Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
02 Самая невероятная находка в автомобиле (Видео)
03 У боксера Джошуа перед боем с Поветкиным угнали именной автомобиль
04 Англия 1:2 Испания: события матча (Видео)
05 Лихорадка Западного Нила в Румынии: 17 погибших
Новости сегодня
09:02 В мире прошли акции в защиту окружающей среды
09:02 NASA показало панораму Красной планеты во время песчаной бури
09:00 Тренер сборной Словакии Козак: Украина давно играет в одном стиле
08:45 Невероятные снимки мест, где навсегда остановилось время (Фото)
08:40 Джонсон возмущен политикой Мэй
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек
Землетрясение в Японии: Погибшими числятся уже 35 человек
Новости: Итоги дня 8 сентября: Голливудские звезды просят помиловать Сенцова, Украина не будет просить разрешения у России, РПЦ пригрозила Константинополю
Итоги дня 8 сентября: Голливудские звезды просят помиловать Сенцова, Украина не будет просить разрешения у России, РПЦ пригрозила Константинополю
Новости: Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Новости: Рецепт дня: тыквенный суп с имбирем и морковью
Рецепт дня: тыквенный суп с имбирем и морковью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь