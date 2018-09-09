Врачи назвали арбуз лучшим натуральным лекарством

В народной медицине арбузный сок рекомендуют больным при лихорадочном состоянии, а также при инфекционных, гинекологических, гематологических заболеваниях.

Небольшие порции арбуза рекомендуются больным сахарным диабетом, сердечно-сосудистой системы, а также при цистите, нефрите, мочекаменной болезни и атеросклерозе.

Высушенные арбузные корки применяют в качестве мочегонного средства и для лечения колитов у детей. Растёртые семена арбуза используют в качестве жаропонижающего, антигельминтного средства, а также при почечнокаменной и желчнокаменной болезнях. Для этого 1 ст. ложку измельчённых семян растирают в холодной воде (24 ст. ложки воды), получается так называемое арбузное молоко.