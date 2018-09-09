И это не диета или спорт: Супрун предложила украинцам "новый" вариант терапии

Ученые указывают, что смех полезен для здоровья. Его можно сравнить даже с пользой сбалансированной диеты и физической активности. Из исследуемых терапевтических эффектов преимущества смеха было обнаружено во многих направлениях медицинской помощи, включая реабилитацию, онкологические заболевания и в психиатрии.

Некоторые исследования даже указывают, что смех способен улучшать когнитивные функции людей пожилого возраста, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Смех повышает настроение, чем способен нивелировать вред стресса и ощущения тревожности. Ведь такие негативные эмоции усиливают выработку гормонов стресса, которые подавляют иммунную систему. Как следствие мы становимся более уязвимыми к различным заболеваниям", - отметила она.

Кроме того, регулярно появляются новые исследования, которые связывают стресс с развитием различных заболеваний и состояний. Именно смех вызывает противоположные реакции и процессы, по сравнению со стрессом.

Он останавливает выработку гормона кортизола и одновременно стимулирует выработку нейромедиаторов (биологически активных химических веществ), таких как дофамин, которые способствуют лучшему самочувствию и оказывают успокаивающее действие.

"Как правило, именно благодаря свойству подавлять стресс, смех считают полезным для здоровья: начиная от его способности уменьшать воспаление к улучшению кровотока", - подытожила Супрун.