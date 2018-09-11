Жирная пища провоцирует дневную сонливость

В недавнем изыскании специалистов Университета Аделаиды участвовали 1 800 мужчин из Австралии в возрасте 35 - 80 лет. Добровольцев опросили о диете и их режиме сна. 41% респондентов, ответивших на все вопросы, испытывали сонливость в течение дня. Из них 47% жаловались на скверный сон в ночное время. Около 54% страдали от апноэ сна от легкой до умеренной степени тяжести, а 27% - от умеренной до тяжелой.

Как показало изучение взаимосвязи рациона питания и качества сна мужчины, которые меньше спали ночью и употребляли много жирной еды, чаще испытывали сонливость в дневное время. Ученые учитывали и факторы, которые могли исказить результаты исследования, такие как наличие хронических нарушений сна и каких-либо заболеваний, вызывающих бессонницу.

Плохой сон повышает тягу к жирным и богатым углеводами продуктам, что образует замкнутый круг, так как жиры делают человека менее активным, вялым и провоцируют чрезмерную сонливость в течение дня. Ученые предупреждают: сонливость негативно влияет на концентрацию внимания, что опасно во время вождения транспортного средства и влияет на качество любой проделываемой работы.