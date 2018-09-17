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Супрун предложила украинцам очередной вид "терапии"

Супрун советует украинцам больше обниматься
16:14 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун советует по возможности проявлять свои чувства с помощью прикосновений и побольше обниматься.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заметила тенденцию: украинцы часто боятся проявить свои чувства, например, обнять или просто подать руку незнакомому человеку, а иногда - даже своим близким.

Зато ученые утверждают, что такая тенденция может иметь серьезные последствия для психического здоровья и самочувствия, отметила Супрун на своей странице в Facebook.

"Одно из исследований показало, что обычное прикосновение может улучшить настроение. А в некоторых случаях - даже уменьшить ощущение боли", - пишет она. Это, по словам и.о. главы Минздрава, происходит благодаря тому, что в нашем теле есть множество рецепторов, стимулирование которых с помощью прикосновения или объятий способствует замедлению пульса и уменьшению давления. Кроме того, физическое прикосновение имеет способность влиять на высвобождение гормона стресса - кортизола, что уменьшает ощущение стресса и тревожности.

Супрун дала советы, как улучшить психическое здоровье

"Поэтому одна полезная рекомендация - по возможности проявляйте свои чувства с помощью прикосновений. Это не означает, что нужно начать обниматься и касаться всех вокруг. Конечно, надо обязательно уважать личное пространство других или же время от времени находить возможность побыть наедине с собой", - подытожила Супрун.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун предложила украинцам "новый" вариант терапии - чаще смеяться.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Минздрав, Объятия, Терапия, Ульяна Супрун.
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