7 ценных продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе каждого, кто желает дожить до 100 лет.

Почти каждый продукт несет какую-то пользу для организма. Одни насыщены белком или жирами, другие содержат в себе кучу витаминов, третьи просто настолько вкусны, что от них улучшается настроение и синтезируется гормон счастья. Именно поэтому было бы намного объективнее говорить про пользу какой-то еды «здесь и сейчас», опираясь на конкретные запросы человека в данный момент его жизни. В то же время, существует небольшой пласт продуктов, чья польза безусловна и не зависит от переменных ритма человеческой жизни. Все в них направлено на пользу системам жизнеобеспечения человека, причем нередко вкус их даже очень приятен.