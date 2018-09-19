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Врачи рассказали, что соль может заменить антибиотики

Соль
17:29 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Поваренная соль помогает в борьбе с инфекциями.

Ученые из США доказали, что обычная соль может стать настоящим лекарством в борьбе с инфекциями разного вида. Оказалось, что соль способна защищать организм и даже заменить антибиотики в некоторых случаях.

К такому выводу ученые пришли во время экспериментов над мышами. Они изучали грызунов с различными инфекциями и провели, как на их организм действует соль: одной группе давали не соленую пищу, другой — немного подсоленную.

Оказалось, что мыши, которые ели пищу с солью, быстрее побеждали разного рода инфекции. Ученые уверены, что результат будет аналогичным и для людей, у которых, скорее всего, также соль повышает иммунитет и защитные свойства организма.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Антибиотики, Вред, Здоровье, Питание, Пища, Польза, Соль.
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