Врачи рассказали, что соль может заменить антибиотики

Ученые из США доказали, что обычная соль может стать настоящим лекарством в борьбе с инфекциями разного вида. Оказалось, что соль способна защищать организм и даже заменить антибиотики в некоторых случаях.

К такому выводу ученые пришли во время экспериментов над мышами. Они изучали грызунов с различными инфекциями и провели, как на их организм действует соль: одной группе давали не соленую пищу, другой — немного подсоленную.

Оказалось, что мыши, которые ели пищу с солью, быстрее побеждали разного рода инфекции. Ученые уверены, что результат будет аналогичным и для людей, у которых, скорее всего, также соль повышает иммунитет и защитные свойства организма.