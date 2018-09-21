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Супрун развенчала популярный миф о церкви

Супрун развенчала популярный миф о церкви
11:17 Сегодня Телеграф
Фото: 24 канал

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала популярный миф о роли церкви в медицине.

В Украине очень распространен миф, будто бы церковь и религиозные организации занимаются лишь освящением помещений и оборудования в медицине.

Об этом информирует исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, церковь и религиозные представители оказывают огромную психологическую помощь людям, которые борются с болезнью, и их семьям. Они также помогают психологически медицинским работникам.

Также религиозные представители сотрудничают с медицинскими заведениями, проводят благотворительные акции и сбор средств на новое оборудование, лекарства, оплату медицинских услуг.

Супрун отметила, что церковь понимает потребность пациента и врача и помогает коммуницировать им с остальной частью общества.

Супрун предложила украинцам очередной вид "терапии"

Министерство здравоохранения обратилось за поддержкой к религиозным организациям. Впервые после длительного перерыва начал работу Общественный совет при Минздраве Украины по вопросам сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.

Основные приоритеты сотрудничества – усиление профилактики граждан, просвещение, психологическое здоровье.

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Новости шоу бизнеса, Медицина, Минздрав, Ульяна Супрун, Церковь.
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