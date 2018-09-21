День Независимости Украины

Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко принял послов пяти государств
Порошенко принял послов пяти государств
Новости: Глава КИУ назвал ключевые задачи нового состава ЦИК
Глава КИУ назвал ключевые задачи нового состава ЦИК
Новости: Джошуа - Поветкин: результаты взвешивания (Видео)
Джошуа - Поветкин: результаты взвешивания (Видео)
Новости: Неделя моды в Милане 2018: известные бренды представили свои коллекции весна-лето 2019 (Фото)
Неделя моды в Милане 2018: известные бренды представили свои коллекции
X

Врачи подсказали, как оставаться бодрым до конца рабочего дня

Усталость
18:13 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Врачи рекомендуют открывать в офисе окна и гулять после работы.

Кофе – это наиболее популярный способ взбодриться на весь день. Однако этот напиток имеет много противопоказаний. Именно поэтому врачи советуют использовать другие методы.

Из-за нехватки кислорода подавляется организм, работа мозга. Организм реагирует на это сонливостью и плохим настроением.

Врач Виктория Савицкая рекомендует чаще открывать в офисе окна и чаще гулять после работы. Прогулка вечером поможет не только улучшить сон, но и улучшить психологическое состояние человека.

Проветривать офисные помещения и комнаты нужно для того, что чтобы не впадать в сонное состояние и не маяться на рабочем месте из-за нежелания что-либо делать.

Такой совет может показаться немного банальным, но он один из самых действенных. Врач советует не использовать кондиционеры, особенно тогда, когда нет жары на улице. Также важно, чтобы окна не выходили на дорогу или магистраль.

Для борьбы с дефицитом кислорода прекрасно помогает ароматный липовый чай, который взбодрит и придаст сил в течение дня. Также врач советует хорошо высыпаться, чтобы избежать раздражительности и нервозности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бодрость, дефицит кислорода, Медики, Сонливость, Усталость.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Ученые доказали, что чай способен повысить творческий потенциал‍ Что происходит с телом, если вы пьете кофе каждый день Медики нашли новый способ снижения давления

Последние новости

Виталий Козловский презентовал новый клип на песню "Літай" (Видео) Талантливая художница шьет игрушки по мотивам детских рисунков (Фото) Игроки Олимпика устроили перестрелку в Киеве
Сегодня читают
01 На выходные в Украину придет похолодание и дожди
02 Украинцев предупредили о заморозках
03 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
04 Волкер сравнил Порошенко и Путина
05 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости сегодня
19:23 Рианна снялась для осеннего номера популярного глянца
19:19 На МКС испытали "космического мусорщика"
19:15 Тюрьма за "клевету в соцсетях": в ОБСЕ раскритиковали Россию
19:14 Потрясающие снимки о жизни морских цыганов (Фото)
19:10 Тренер Ливерпуля хвалит Салаха за оборонительные действия
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Додона могут временно отстранить от должности
Додона могут временно отстранить от должности
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: В Украине могут появиться встроенные начальные школы
В Украине могут появиться встроенные начальные школы
Новости: Оля Фреймут раскрыла секреты ухода за кожей лица
Оля Фреймут раскрыла секреты ухода за кожей лица
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь