Врачи подсказали, как оставаться бодрым до конца рабочего дня

Кофе – это наиболее популярный способ взбодриться на весь день. Однако этот напиток имеет много противопоказаний. Именно поэтому врачи советуют использовать другие методы.

Из-за нехватки кислорода подавляется организм, работа мозга. Организм реагирует на это сонливостью и плохим настроением.

Врач Виктория Савицкая рекомендует чаще открывать в офисе окна и чаще гулять после работы. Прогулка вечером поможет не только улучшить сон, но и улучшить психологическое состояние человека.

Проветривать офисные помещения и комнаты нужно для того, что чтобы не впадать в сонное состояние и не маяться на рабочем месте из-за нежелания что-либо делать.

Такой совет может показаться немного банальным, но он один из самых действенных. Врач советует не использовать кондиционеры, особенно тогда, когда нет жары на улице. Также важно, чтобы окна не выходили на дорогу или магистраль.

Для борьбы с дефицитом кислорода прекрасно помогает ароматный липовый чай, который взбодрит и придаст сил в течение дня. Также врач советует хорошо высыпаться, чтобы избежать раздражительности и нервозности.