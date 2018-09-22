Врачи рассказали, что влияет на здоровый сон

Группа учёных считает, что сон в носках полезен для здоровья и секса. Дело в том, что таким образом регулируется температура организма, что позитивно сказывается на самочувствии.

Эксперты рассказали, что к 4 часам ночи температура в организме падает до минимального ежедневного значения. Если человек лёг спать в носках, то она все время поддерживается в нужном диапазоне. Из-за того, что ступни ног постоянно в тепле, расширяются кровеносные сосуды, что в дальнейшем стабилизирует температуру всего организма.

Медики также рекомендуют сон в носках для людей, у которых болезнь Рейно. Более того, такой метод весьма эффективен для женщин в период менопаузы. Напоследок, сон в носках помогает парам достигать совместного оргазма. Тёплые ноги — залог хорошего секса, уверяют ученые.