Как избавиться от вздутия живота в домашних условиях

Невероятный рецепт, который избавит вас от вздутия живота и поможет похудеть.

Вздутие живота — становится все более и более распространенной проблемой среди людей всех возрастов. Это доставляет ужасно чувство дискомфорта.

Хотя существует много теорий о том, как избавиться от вздутия живота, лечение этой проблемы на самом деле довольно просто. Известный диетолог, Синтия Сасс нашла рецепт тонизирующего напитка, который поможет вам избавиться от вздутого живота в кратчайшие сроки.

Этот напиток поможет вам сжечь лишний жир и станет источником огромного количества питательных веществ, просто нужно выпивать его каждый день.

Ингредиенты:

2 л воды

12 маленьких листьев мяты

1 чайная ложка. тертого имбиря

1 среднего размера лимон, нарезанный мелко

1 среднего размера огурец, очищенный и мелко нарезанный

Приготовление:

В кувшине, смешайте все ингредиенты. Дайте настояться в течение часа. Теперь можете выпивать 8-10 стаканов в день. Пить обычную воду необязательно, поскольку этот напиток заменяет его хорошо.