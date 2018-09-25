Как избавиться от вздутия живота в домашних условиях
Новости шоу бизнеса: Метеоризм - вздутие живота, которое проявляется в увеличении размеров живота, распиранием изнутри, а иногда болями.
Невероятный рецепт, который избавит вас от вздутия живота и поможет похудеть.
Вздутие живота — становится все более и более распространенной проблемой среди людей всех возрастов. Это доставляет ужасно чувство дискомфорта.
Хотя существует много теорий о том, как избавиться от вздутия живота, лечение этой проблемы на самом деле довольно просто. Известный диетолог, Синтия Сасс нашла рецепт тонизирующего напитка, который поможет вам избавиться от вздутого живота в кратчайшие сроки.
Этот напиток поможет вам сжечь лишний жир и станет источником огромного количества питательных веществ, просто нужно выпивать его каждый день.
Ингредиенты:
2 л воды
12 маленьких листьев мяты
1 чайная ложка. тертого имбиря
1 среднего размера лимон, нарезанный мелко
1 среднего размера огурец, очищенный и мелко нарезанный
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Приготовление:
В кувшине, смешайте все ингредиенты. Дайте настояться в течение часа. Теперь можете выпивать 8-10 стаканов в день. Пить обычную воду необязательно, поскольку этот напиток заменяет его хорошо.