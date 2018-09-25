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Как избавиться от вздутия живота в домашних условиях

Чай
05:00 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Метеоризм - вздутие живота, которое проявляется в увеличении размеров живота, распиранием изнутри, а иногда болями.

Невероятный рецепт, который избавит вас от вздутия живота и поможет похудеть.

Вздутие живота — становится все более и более распространенной проблемой среди людей всех возрастов. Это доставляет ужасно чувство дискомфорта.

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Хотя существует много теорий о том, как избавиться от вздутия живота, лечение этой проблемы на самом деле довольно просто. Известный диетолог, Синтия Сасс нашла рецепт тонизирующего напитка, который поможет вам избавиться от вздутого живота в кратчайшие сроки.

Этот напиток поможет вам сжечь лишний жир и станет источником огромного количества питательных веществ, просто нужно выпивать его каждый день.

Ингредиенты:

2 л воды

12 маленьких листьев мяты

1 чайная ложка. тертого имбиря

1 среднего размера лимон, нарезанный мелко

1 среднего размера огурец, очищенный и мелко нарезанный

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Приготовление:

В кувшине, смешайте все ингредиенты. Дайте настояться в течение часа. Теперь можете выпивать 8-10 стаканов в день. Пить обычную воду необязательно, поскольку этот напиток заменяет его хорошо.

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Новости шоу бизнеса, Вздутие живота, Здоровье, Новости здоровья, Чай.
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