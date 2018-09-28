Известный украинский фитнес-тренер подсказала, когда и сколько нужно пить воды в день

Оксана Оробец в представлении не нуждается: сертифицированный тренер по кроссфиту (Level1 trainer), Заслуженный мастер спорта по бодибилдингу, член сборной Украины по фитнесу 2007-2015, международный судья Hip Hop International Organization, судья национальной категории IFBB, сертифицированный Crossfit Judge, Reebok athlete.

В своем Instagram девушка любит делиться полезными советами о спорте и питание. Так недавно спортсменка подсказала подписчикам о том, что такое водная интоксикация и когда нельзя пить воду.

Оксана рассказала, что если в течении пары часов выпить тройную суточную норму воды, это в среднем 7 л. воды, можно получить отравление организма водой. Самое опасное это оттек головного мозга. Дело в том, что когда в клетки попадает вода, они растягиваются, и находясь в теле, мягкие ткани могут меняя свою форму. А вот клетки мозга не могут так сделать потому, что находятся в черепной коробке, а голова, как вы понимаете, менять форму никак не может. От сюда возникает оттек, что очень быстро может перетекать в кому, и, ко всему ужасу, - к летальному исходу.

Оробец заявила, что не стоит отказываться от воды, ее нужно пить, но не всю за один раз. Почки взрослого человека могут выводить лишнюю воду со скоростью 1-1,5 л. в час, поэтому заливаться водой не стоит.

Отдельные советы девушка дала подписчикам-спортсменам. "Ситуация, на которую я хочу обратить внимание, что вода не лучший выбор. При сильном потоотделении тело теряет огромное количество натрия, что может, привести к гипонатриемии. Это когда концентрация натрия в крови уменьшается. Отсюда судороги, тошнота, рвота, голова не соображает, ноги не несут и т. д. Это все последствия уменьшения концентрации натрия в крови. Если вы активно потеете на тренировке и пьете простую воду, это и будет ухудшать ситуацию. Обязательно нужно пить воду с электролитами. Или просто изотоники. Вывод: воду пить в течении дня равномерно. Если вы в нагрузке больше 90 минут , пейте спортивные изотоники", - подытожила спортсменка.