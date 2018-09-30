Медики объяснили, почему нужно обязательно есть лук

В луке много антиоксидантов. Самый важный из них – кверцетин, который оказывает сильное противовоспалительное действие. Кроме того, в одной луковице содержится 44 калории, она обеспечивает тебя 20% дневной нормы витамина С, и от 5 до 10% дневной нормы витамина B6, фолиевой кислоты, калия и марганца.

Лук может защитить от рака. В исследовании ученые проследили, как часто люди в Италии и Швейцарии ели лук и чеснок. В результате обнаружилось, что существует связь между частотой употребления этих овощей и риском возникновения нескольких распространенных видов рака, а это означает, что чем больше лука и чеснока люди ели, тем ниже у них был риск развития рака.

Лук улучшает плотность костной ткани. После исследований на женщинах ученые определили связь между потреблением лука и здоровьем костей – женщины, которые чаще ели лук, имели лучшую плотность костей и имели низший риск получения переломов.

Лук поддерживает здоровое пищеварение. В луке много инулина, который действует как пробиотик, а пробиотики помогают нормализовать функции микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Инулин также помогает предотвращать запоры, регулирует уровень сахара в крови, и поддерживает здоровую плотность костной ткани. Существуют данные о том, что он может способствовать потере веса, сдерживая аппетит. Лук может снизить уровень холестерина. Это подтверждают различные исследования, в которых люди придерживались "луковой" диеты.