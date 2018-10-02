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Вспышка "сибирки" в Украине: появилась реакция Минздрава

В Одесской области вспышка сибирской язвы
16:15 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости шоу бизнеса: Очаг "сибирки" в Одесской области локализован, в селе введен карантин, угрозы распространения инфекции нет.

У одного из пяти человек, госпитализированных со специфическими симптомами заболевания кожи в с.Меняйловка Одесской области, подтвердился диагноз "сибирская язва", а специалисты Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра проводят мероприятия по недопущению распространения заболевания, сообщают в Минздраве Украины.

"Пять человек, участвовавших в забое скота в селе Меняйловка Одесской области, госпитализированы… По результатам лабораторных исследований, проведенных референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины, у одного больного подтверждено заболевание сибирской язвой (кожная форма, лечится антибиотиками и не представляет такой опасности, как легочная форма). Также получен положительный результат исследования мяса убитого животного и почвы во дворе, где было забито больное животное", - говорится в обнародованном во вторник днем на сайте Минздрава сообщении.

Сибирская язва в Украине: на Одесщине заболели пять человек
Сибирская язва в Украине: на Одесщине заболели пять человек Читать полностью

В информации подчеркивается, что ситуация находится под контролем местных властей, а специалисты проводят необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания: "Заболевание локализовано в пределах одной деревни - с 30 сентября 2018г введен карантин. Медики обследуют людей, контактировавших с больными животными или употреблявшими мясо забитого скота".

В министерстве отметили, что медики будут наблюдать за состоянием здоровья жителей села в течение 15 дней: ежедневно осуществлять обходы домов для контроля состояния здоровья людей, которые могут заразиться возбудителем сибирской язвы. Лицам, которые имели риск заражения возбудителем сибирской язвы, назначается срочная профилактика антибиотиками и за ними осуществляется медицинское наблюдение.

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Новости шоу бизнеса, Госпродпотребслужба, Минздрав, Одесская область, Сибирская язва.
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