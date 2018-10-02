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Сезон ОРВИ: Супрун посоветовала, как избежать простуды

Сезон ОРВИ
16:47 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует респираторы для защиты от ОРВИ.

Хирургическая маска не защищает от заражения острыми вирусными респираторными инфекциями, вместо нее для индивидуальной защиты от ОРВИ, в частности медработников, следует использовать респираторы.

Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Хирургическая маска не защищает от заражения болезнями. Это особенно важно осознавать в период, когда много людей начинают болеть простудой и гриппом. Это небезызвестный факт, впрочем до сих пор многие уверенно утверждают: одевая маску, мы защищаем свои дыхательные пути от попадания возбудителей. Порой даже называют хирургические маски соответствующей аббревиатурой - средство индивидуальной защиты (СИЗ)", - отметила Супрун.

По ее словам, хотя хирургическая маска и имеет определенные преимущества, она работает и защищает не совсем так, как кажется. "Хирургическая маска защищает медика от больших капель и брызг биологических жидкостей пациента (при проведении разнообразных процедур - от клинического осмотра до хирургических манипуляций; или просто при контакте с пациентом в коридоре). Также она уменьшает количество и расстояние, на которое распространяются большие капли, - то есть предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. То есть маски необходимо одевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях или тем, кто осуществляет оперативные вмешательства", - отметила Супрун.

Однако, по словам чиновницы, хирургические маски не предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть она не защищает от болезней тех, кто собственно ее надевает.

"Это четко прописано в государственном стандарте Украины - ГСТУ EN 14683:2014 и отвечает европейским нормам", - добавила Супрун.

В то же время к СИЗ, по ее данным, принадлежат, например, респираторы.

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"В отличие от масок, через респиратор происходит фильтрация мелких частиц (которые могут оставаться в воздухе в течение длительного периода времени). Дизайн респираторов предусматривает плотное прилегание к лицу (чего мы не наблюдаем при использовании масок, и в частности это способствует потоку воздуха через края). Степень функциональной способности респиратора фильтровать воздух можно определить по специальной маркировке на нем (чего нет на масках)", - сообщила Супрун. Она также напомнила, что для всех СИЗ в Украине действует технический регламент, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 27.08.2008 № 761.

"Поэтому как индивидуальную защиту медицинских работников однозначно рекомендуем использовать респираторы. В соответствии с Законом Украины "Об охране труда" работодатель - главный врач, или департамент здравоохранения - должен обеспечить своих работников необходимым оснащением. И еще, хирургические маски также неэффективны на улице. Будьте здоровы и дышите на полную, здоровую грудь!" - подытожила Супрун.

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Новости шоу бизнеса, Грипп, Минздрав, ОРВИ, Ульяна Супрун.
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