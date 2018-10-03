Чтобы ваш желудок сказал вам "спасибо", вот список продуктов, которыми можно перекусить, даже если до этого у вас во рту не было и крошки.

Вы наверняка знаете, что употребление тех или иных продуктов может приносить как пользу, так и вред, в зависимости от того в какое время их кушать. Но оказывается, важно и то будете ли вы употреблять их на голодный или полный желудок. Наш организм сложная штука и, к примеру, завтрак, состоящий из выпечки, чашки кофе и банана может принести больше вреда, чем пользы. Чтобы ваш желудок сказал вам «спасибо», вот список продуктов, которыми можно перекусить, даже если до этого у вас во рту не было и крошки.