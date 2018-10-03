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Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи

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Запах пищи
21:24 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Запах, вкус и вид пищи действуют на наши сигнальные пути, метаболизм и пищевое поведение.

Однако изменение пищевого поведения может усилить потребление калорий – и уже тогда действительно мы будем набирать вес. Поэтому для здорового питания врач советует насыщать свои нос и глаза запахом и видом пищи. Это поможет употреблять меньше калорий, развить вкус и получить больше удовольствия от питания. В экспериментах на червях и мухах показано, что запах еды снижает продолжительность жизни, отменяя эффект пищевых ограничений. Такой же механизм, по мнению ученых, может быть актуальным и для человека.

Запах подавляет активность бурого жира, снижает сжигание жира, усиливает аппетит. В отсутствии запаха активнее сжигаются калории. Ученые сравнили группы мышей с удаленными обонятельными нейронами, мышей с обычным обонянием и сверхчувствительных к запахам мышей. Оказалось, что первая группа набрала 10% лишнего жира, вторая группа поправилась более чем в два раза, а самыми толстыми были чувствительные к запахам мыши.

Ученые установили, что запах пищи влияет на переваривание и сжигание жира, однако эти процессы не связаны с количеством реально съеденной пищи. Поэтому врач делает вывод: запах – это биологический сигнал о присутствии рядом еды. Из-за запаха нельзя набрать лишний вес, однако при изменении пищевого поведения это возможно.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Еда, Запах, Запах еды, Здоровье, Лишний вес, Пища.
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