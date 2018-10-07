Врачи подсказали, какое обследование стоит пройти после отдыха на море
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В осенний период следует обратиться к дерматологу и обследовать родинки, чтобы избежать заболевания раком кожи – меланомы. Об этом рассказал врач-дерматолог высшей категории, заведующий филиалом № 1 коммунального некоммерческого предприятия "Консультативно-диагностический центр Шевченковского района города Киева", кандидат медицинских наук Андрей Перехрестенко.
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По его словам, родинки на теле необходимо проверить особенно тем людям, которые загорали и отдыхали на море. "Ультрафиолетовые лучи могут подтолкнуть перерождение безвредной родинки в одну из самых агрессивных злокачественных опухолей кожи – меланому. Если ее вовремя не выявить и не удалить, то погибает 95% больных. Поэтому нужно регулярно осматривать свое тело самому или просить родственников, а заметив любые изменения, показать их врачу", – отметил медик.
По словам Перехрестенко, при осмотре врач использует прибор дерматоскоп. С его помощью специалист подробно рассматривает поверхностные слои кожи и может определить опасна ли родинка.