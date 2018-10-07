День Независимости Украины

Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Новое министерство в Украине: Климкин рассказал об угрозах и вызовах
Новое министерство в Украине: Климкин рассказал об угрозах и вызовах
Новости: Появилась карта заминированного Донбасса
Появилась карта заминированного Донбасса
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Новости: Появились новые подробности о свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбенка
Появились новые подробности о свадьбе принцессы Евгении

Супрун сравнила украинские медзаведения с лепрозориями

Ульяна Супрун
17:13 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что в Украине не нужны “советские лепрозории”.

В Украине очень много медицинских заведений нуждается в изменении статуса и формы предоставления медицинской помощи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В качестве примера она привела лепрозорий.

“В Украине есть лепрозорий — огромное заведение, построенное в советские времена, где оказывали помощь пациентам с лепрой (или проказой). Это хроническая болезнь, которая поражает в основном кожу, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глаз. Без лечения болезнь неминуемо приводит к инвалидности. Даже в ХХ веке лечение было очень сложным и могло продолжаться всю жизнь в таких заведениях, как этот лепрозорий", — отметила Супрун.

Она подчеркнула, что в 60-е годы наука изобрела комбинацию лекарств, которая может достаточно быстро одолеть болезнь, пациент может полностью вылечиться от лепры, поэтому ему не надо годами просиживать в изоляции лепрозория.

Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа

“На сегодня от украинского лепрозория больше не требуется выполнения тех функций, которые на него были возложены десятки лет назад. Сейчас он существует скорее как санаторий в очень запущенном состоянии. Этот пример в Украине не единственный. Нам в наследство досталось много медицинских заведений, которые не менялись и уже не выполняют своего назначения", - написала Супрун.

По ее мнению, статус подобных медзаведений должен быть пересмотрен, а старые формы предоставления помощи - изменены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Медзаведения, Минздрав, Санатории, Ульяна Супрун.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Медики рассказали, какой фрукт снижает лишний вес Врачи выяснили, какая сладость поднимает иммунитет Как влияют на грудь специальные кремы

Последние новости

Джамала поздравила всех с Днем учителя и рассказала о своей учебе в школе В российской тюрьме взбунтовались заключенные Украинки заняли третье место на чемпионате мира по баскетболу 3х3
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
04 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
05 Гороскоп на сегодня, 7 октября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
19:04 "Жигули" полностью уничтожены: под Харьковом произошло смертельное ДТП
19:04 Олимпик уступил Динамо в дебютном матче под руководством Шевчука
19:00 Голливудская актриса украинского происхождения страстно поцеловалась с мужем на публике
18:55 В Киеве изменят маршрут одного из троллейбусов
18:51 Баскетбол: "Одесса" в невероятном матче обыграла "Химик"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
Новости: Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
В Украине изменился климат
Новости: Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)
Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)
Новости: Танцы со звездами 2018: чего ожидать в седьмом выпуске
Танцы со звездами 2018: чего ожидать в седьмом выпуске
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь