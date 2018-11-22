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Ученые рассказали о связи между сединой и состоянием здоровья

Ученые рассказали о связи между сединой и состоянием здоровья
12:15 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые из Испании заявили, что седина является признаком хорошего здоровья, у таких людей высокие шансы дожить до глубокой старости.

Раннюю седину следует рассматривать как признак хорошего здоровья - у рано поседевших людей, как правило, довольно высокие шансы дожить до глубокой старости.

Между сединой и состоянием здоровья, по словам испанских исследователей, действительно существует выраженная связь, вот только вопреки распространенному мнению, седина не является признаком проблем со здоровьем. Наоборот — она указывает на предрасположенность к долголетию, передает Planet Today.

Все дело в особом веществе под названием глуатион. Оно участвует в секреции пигмента, который окрашивает волосы в тот или иной цвет. С возрастом в организме снижается интенсивность синтеза глуатиона, и в результате повышается риск разнообразных сердечно-сосудистых, онкологических и других болезней.

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Седина свидетельствует о том, что ваш организм не тратит важный глуатион на окраску волос, а предпочитает использовать его для более важных задач. Такой вывод сделали ученые по итогам масштабного исследовательского проекта, осуществленного с участием большого количества добровольцев. Ранее ученые отмечали, что проблемы с волосами в целом говорят о нехватке витаминов и минеральных веществ, поэтому лечение волос следует начинать с анализа крови и рациона.

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Ученые, Хорошее здоровье, Седина, Признак, Высокие шансы дожить до старости.
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