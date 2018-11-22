Ученые из Дании определили, продлевает ли богатство жизнь

Новости шоу бизнеса: Датские экономисты выяснили, что с возрастом разница в деньгах становится неважной и не является залогом долгожительства.

Экономисты из Дании, страны, в которой один из самых высоких уровней жизни, провели исследование, чтобы понять, как связаны между собой деньги и долголетие.

Ученые изучали данные о социальном статусе жителей страны. Так, люди с высоким достатком, которым было около 40 лет, жили только на 3 года больше, чем их ровесники. Но с возрастом разница в деньгах становилась неважной.

Таким образом датские экономисты пришли к выводу, что богатство - это еще не залог долгожительства.

Не зря говорят, что все радости и счастье в жизни не купить за деньги. А известные долгожители всегда живут с оптимизмом и не забывают о своих веселых ритуалах - посиделках с бабушками-подружками, винишке или чем-то покрепче перед сном и прочих штучках.