Медики рассказали, какой продукт защитит вас от инсульта

Новости шоу бизнеса: Несмотря на высокое содержание холестерина в яичных желтках, наличие их в рационе идет на пользу сердцу и сосудам.

Исследование, проведенное с участием 146 000 добровольцев убеждает, что ежедневное потребление яиц защитят вас от инсульта.

"Наши результаты показали наличие связи между умеренным употреблением яиц и уменьшением риска возникновения сердечных приступов. Теперь у нас есть научное подтверждение тому, что этот продукт целесообразно рекомендовать есть взрослым людям, которые придерживаются принципов здорового питания ", - говорят авторы исследования.

Польза для здоровья яйца приносят, если употреблять их не более одного в день. Важно не жарить их, а варить или есть сырыми.

Как сообщалось ранее, Кофе дает противовоспалительный эффект и тем самым способствует защите от метаболических заболеваний. "Употребление кофе способствует снижению риска инсулиннезависимого диабета (диабета 2 типа)", - заявили сотрудники Института научной информации о кофе ISIC.