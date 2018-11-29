Рождественский пост 2018-2019: что и когда можно есть

Новости шоу бизнеса: 28 ноября у православных християн начинается Рождественский пост, который длится 40 дней и завершится 7 января – в праздник Рождества Христова.

В сравнении с Великим постом, Рождественский пост считается нестрогим – можно есть вареную пищу с постным маслом, а также рыбу и вино.

Если нет никаких праздников, то в понедельник, среду и пятницу полагается растительная пища без постного масла, а во вторник и четверг – с растительным маслом, в субботу же и воскресенье – вплоть до 2 января – к ним прибавляется рыба.

Кроме того, рыба разрешается и в большие праздники – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), День Николая Чудотворца (19 декабря), а также в дни памяти некоторых святых – апостолов Матфея (29 ноября), Андрея Первозванного (13 декабря) и князя Александра Невского (6 декабря).

Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством, максимально строгий пост приходится на Сочельник – 6 января.

Завершается Рождественский пост после наступления темноты, или появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.