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Врачи рассказали, как избавиться от стресса за 15 минут

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Врачи рассказали, как избавиться от стресса за 15 минут
09:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Чтобы снять напряжение и справиться с плохим настроением, нужно пойти на кратковременную пробежку.

Ученые отмечают, что короткая пробежка в легком темпе поднимает настроение, улучшает внимание и концентрацию лучше, чем медитация. Эксперимент, в котором принял участие 101 студент, состоял из двух когнитивных тестов: подшкалы Vigor-Activity профиля эмоционального состояния, которая оценивает уровни воспринятой энергии, и теста на зрительно-моторную координацию, который оценивает навыки обработки.

После чего ученые разделили студентов на две группы, одна бегала в течение 15 минут, другая же занималась такими упражнениями, как медитация, управление образами, глубокое дыхание и релаксация.

Участники по окончанию упражнений снова прошли когнитивные тесты. Первая группа прошла тесты на 2 балла больше, чем вторая группа. Студенты, которые бегали, на 8 секунд быстрее справились на обеих частях теста на зрительно-моторную координацию.

Ученые объясняют это тем, что улучшение когнитивных способностей вызвал всплеск энергии. Так, 15-минутная пробежка способна улучшить настроение и уменьшить напряжение в зависимости от времени суток. Вывод исследователей: 15-минутный бег уменьшает стресс и борется с плохим настроением.

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Здоровье, Советы, Стресс, Настроение, Пробежка, Напряжение.
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