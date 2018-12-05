Интересные факты о пище, о которых вы точно не знали

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Мы расскажем некоторые из самых странных и самых увлекательных пищевых фактов, которые вы, вероятно, никогда не знали.

Ученые могут превратить арахисовое масло в бриллианты

Все, что вам нужно, — это извлечь кислород из углекислого газа, обнаруженного в арахисе, а затем применить огромное давление на оставшийся углерод.

Красная краска пищевых продуктов производится из жуков

Карминовая кислота производится из измельченных туш жуков, известных как Dactylopius coccus.

Сырые устрицы все еще живы, когда вы их едите

Если у вас есть хорошая тарелка свежих устриц, вы, вероятно, жуете их, пока они еще живы. К счастью, устрицы не имеют центральной нервной системы, поэтому они не могут чувствовать боль.

Картофель может поглощать и отражать сигналы Wi-Fi

Когда Boeing захотел проверить свой беспроводной сигнал на новых самолетах в 2012 году, они разместили гигантские груды картофеля на сиденьях. Из-за высокого содержания воды и химическом составе картофеля, он поглощает и отражает радио и беспроводные сигналы, как и люди.

Мармелад покрыт воском

Вы когда-нибудь задумывались о том, как мармеладные мишки получают этот глянцевый блеск? Они покрыты карнаубским воском, тем же самым материалом, который используется на автомобилях, чтобы сделать их блестящими.

Ацтеки использовали шоколад в качестве валюты

Ацтеки могут быть известны своей любовью к шоколаду, но в соответствии с Международной организацией по какао, они также использовали какао — бобы в качестве валюты. Люди в соответствии с правилом ацтеков могли использовать какао для уплаты своих налогов.

Морковь была первоначально фиолетовой

Первоначально эти овощи были фиолетового или белого цвета с тонким корнем. Оранжевая морковь, которую мы знаем и едим сегодня, на самом деле является результатом генетической мутации в конце 16-го века.

Зрелая клюква подпрыгивает, как резиновые шарики

Фактически, прыгающая клюква — это обычное испытание на зрелость как для фермеров, так и для потребителей.

Большинство васаби на самом деле просто окрашеный хрен

Если у вас есть привычка намазывать пряный васаби по всему роллу, просто знайте, что вы — по всей вероятности — просто поели окрашенный хрен. Около 99% всех васаби, проданных в Соединенных Штатах, являются поддельными, и вам нужно будет пойти в очень высококлассный суши-ресторан в Японии, чтобы найти настоящий васаби.

Люди когда-то думали, что помидоры ядовиты

В Европе 18-го века помидор получил название «ядовитое яблоко», потому что аристократы часто болели и умирали после еды. Это было связано с их выбором посуды, а не с помидорами.

Употребление слишком большого количества мускатного ореха имеет эффект галлюциногенного препарата

Мускатный орех может стать отличным дополнением к вашему горячему напитку, но не слишком сильно посыпайте его. Употребление слишком большого количества мускатного ореха может иметь физические эффекты галлюциногенного препарата, в том числе ощущения вне тела, тошноту, головокружение и низкую активность мозга.

Куриные крылья считались несъедобными до того, как были изобретены крылья Буффало

Трудно себе представить сегодня, но до того, как крылья Буффало были изобретены, их обычно отбрасывали с остальной частью хребта и костей курицы.

Перец чили содержит химическое вещество, которое подталкивает ваш рот к «размышлению» о его сожжении — вот почему острая пища так жжет

Это ощущение жжения, которое вы получаете, когда едите острые перцы, — это умственная реакция, а не физическая. Перец чили содержит химическое вещество, известное как капсаицин, который, естественно, связывается с болевыми рецепторами на наших нервах.