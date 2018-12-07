Продукты, которые сберегут вашу печень на долгие годы

Новости шоу бизнеса: Предлагаем вам полезный список продуктов питания, которые помогут вам сберечь вашу печень молодой на долгие годы.

В нашей несовершенной жизни наш организм подвержен многим негативными факторам: от загрязненного воздуха до ведения нездорового образа жизни. Чтобы не отчаиваться, многие диетологи создают и формулируют довольно жесткие диеты, от которых сладкоежкам остается только страдать да поглядывать на холодильник.

В перечислении негативных, для здоровья человека, факторов, в первую очередь, страдает наша незащищенная печень. Именно она первая принимает на себя удары. Это и переедание, употребление жирной пищи, злоупотребление алкоголем, ведение ограниченного спортивного досуга. Очистить печень естественным образом поможет ряд продуктов, которые способствуют выведению токсичных веществ из организма.

Чеснок

Даже маленькое количество этого едкого продукта обладает способностью активизировать ферменты печени и выводить токсины из организма. Чеснок содержит аллицин и селен – два природных соединения, помогающие очистить печень.

Грейпфрут

Этот плод содержит большое количество антиоксидантов и витамина С, которые создают все условия для естественного очищения печени. Даже небольшой стакан грейпфрутового сока помогает увеличить производство ферментов, которые так необходимы для детоксикации организма.

Свекла и морковь

Оба этих корнеплода содержат растительные флавоноиды и бета-каротин. Свекла и морковь стимулируют работу печени и улучшают ее общее состояние.

Зеленый чай

Зеленый чай известен такими полезными для печени веществами, как катехины. А еще в нëм содержится много антиоксидантов, которые способствуют омоложению организма. Кстати, во многих диетах утро принято начинать именно с чая.

Зеленые листовые овощи

Это один из самых мощных инструментов для очищения печени, их можно употреблять сырыми, обработанными или в составе соков. Растительный хлорофилл из зелени всасывает токсины в крови. Зелень способна нейтрализовать тяжелые металлы, химикаты и пестициды.

Авокадо

Этот вкусный экзотический плод не только насыщает организм огромным количеством полезных веществ, но и и мягко очищает печень от токсинов и шлаков. Еще в авокадо содержится большое количество глутатиона — антиоксиданта, который защищает человеческий организм от токсинов, болезней, вирусов. Без глутатиона наша печень стала стала бы очень быстро зашлакованной токсинами, в результате чего органы не смогли бы выполнять работу.

Яблоки

Яблоки содержат много пектина, который насыщен химическими соединениями, очищающими пищеварительный тракт. Это, в свою очередь, облегчает печени работу и снимает с нее нагрузку в период чистки.

Оливковое масло

Оливковое масло холодного отжима — отличный способ избавиться от токсинов и обеспечить организм всеми необходимыми веществами.

Зерновые

Если вы едите пшеницу, изделия из белой муки – пора изменить предпочтения в пользу проса, киноа и гречки. Зерновые, которые содержат глютен, полны токсинов. Исследования показали, что люди с чувствительностью к глютену имели плохие анализы ферментов печени.

Лимоны и лаймы

Простой способ очистить печень — выпивать по утрам сок половинки лимона, разбавленный теплой водой. Такая нехитрая процедура будет полезна не только для печени, но и для пищеварительной системы.

Крестоцветные овощи

Брокколи и цветная капуста увеличивает количество глюкозинолатов в организме, что способствует нормальной функции печени. Эти натуральные ферменты помогают избавиться от канцерогенов и снижают риск заболевания раком.

Куркума

Куркума является одной из самых лучших приправ, которая продлевает молодость кожи, насыщает организм ценными питательными веществами и очищает печень. Так же считается, что активные компоненты, которые находятся в куркуме, способны подавлять раковые клетки.

Грецкие орехи

Благодаря высокому содержанию аминокислоты аргинина, грецкие орехи помогают печени нейтрализовать аммиак. Также они содержат глутатион и омега-3 жирные кислоты, способствующие очищению печени. Обратите внимание – орехи необходимо хорошо пережевывать.