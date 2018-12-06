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Четверг, 06.12.2018
Простые продукты питание, помогающие вам быть умнее
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Простые продукты питание, помогающие вам быть умнее

Для решения всех проблем нам нужно не забывать подпитывать свой мозг полезными витаминами и минералами. Для того, чтобы ваш мозг не ослабел извилинами, предлагаем список продуктов, которые улучшат все ваши мыслительные процессы.
www.likar.info
Фото: pixabay.com
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Питание, Продукты, Интеллект, Мозги, Умный.
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