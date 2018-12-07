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Эксперты назвали продукт, который повышает мужскую потенцию

Эксперты назвали продукт, который повышает мужскую потенцию
06:24 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Вы недовольны качеством своей сексуальной жизни? Начинайте регулярно есть миндаль.

Эксперты нашли эффективное средство для улучшения мужской потенции. Это хорошо знакомый всем миндаль и его полезные свойства. Исследования показали, что в состав миндаля входит большое количество аргинина. Аргинин – это аминокислота, которая способствует расслаблению кровеносных сосудов и улучшению кровообращения. Уже доказано его благотворное воздействие на мужскую потенцию.

Помимо полезных свойств миндаля, источником аргинина является темный шоколад, кокосовые орехи, грецкие орехи и арахис, желатин, печень, овес, соевые бобы, пшеничные зародыши, креветки, молочные продукты, рыба (треска, палтус, лосось), морская капуста и другие водоросли. Особенно полезны для мужчин бобовые, лосось и пшеница. Положительное влияние на мужскую потенцию подтвердили авторитетные китайские специалисты.

Кроме совета есть миндаль, они рекомендуют мужчинам для улучшения сексуальной жизни уменьшить размер своего живота. По заявлениям китайских медиков, мужчины должны делать как можно больше упражнений для укрепления нижней части живота, а также снижать уровень холестерина в крови. Эти меры значительно усилят мужскую потенцию.

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Здоровье, Миндаль, Потенция, Полезные продукты, Новости здоровья, Мужское здоровье.
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