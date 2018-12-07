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Назван продукт для профилактики диабета

Назван продукт для профилактики диабета
05:32 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Рыба защищает от диабета и болезней печени.

Рыба, богатая целебными природными соединениями, известными как жирные кислоты омега-3, например лосось или тунец, помогает защитить организм от хронических заболеваний. Специалисты Министерства сельского хозяйства США и Калифорнийского университета на примере лабораторных мышей исследовали взаимодействие двух видов жирных кислот из рыбьего жира: (DHA) докозагексаеновая кислота, (EPA) эйкозапентаеновая кислота и другой жирной кислоты (CLA), найденной в некоторых пищевых добавках.

Восьминедельные испытания показали, что DHA уменьшает два вредных побочных эффекта кислоты CLA: вызванное веществом сопротивление инсулина и развитие безалкогольной жирной болезни печени. Кислота EPA предлагала только частичную защиту от этих условий.

По оценкам, от 36 до 57 миллионов американцев имеют сопротивление инсулина. Без лечения такое состояние доводит до диабета, а безалкогольные жирная болезнь печени может привести к циррозу или раку печени. Врачи предполагают, что регулярное употребление рыбы благодаря положительным свойствам кислоты DHA поможет организму более эффективно использовать инсулин и таким образом помочь задержать начало диабета и предотвратить болезни печени.

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Здоровье, Рыба, Диабет, Полезные продукты, Новости здоровья, Профилактика диабета.
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Назван продукт для профилактики диабета
Назван продукт для профилактики диабета
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