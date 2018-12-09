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Медики назвали полезный напиток, укрепляющий кости

Медики назвали полезный напиток, укрепляющий кости
01:24 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Зеленый чай является самым полезным напитком.

Привычка пить каждый день зеленый чай связана с повышенной плотностью костей и сниженным риском переломов. Это в особенности касается женщин, передает Xinhua со ссылкой на исследование более 450000 человек авторства Пекинского университета.

Оказывается, если человек пил чай более 30 лет, у него было повышено качество костной ткани. Об этом говорит опрос добровольцев и анализ их медицинских карт. Так, в сравнении с людьми, вообще не пьющими чай, добровольцы, пившие зеленый чай каждый день, имели сниженный на 12% риск переломов.

Люди, пившие чай на момент исследования или имевшие за плечами более 30 лет потребления чая, на 20% и 30% соответственно реже сталкивались с переломами бедренной кости. За счет чего именно чай производит позитивный эффект, ученые не знают. Но зеленый чай однозначно является полезным напитком.

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Зеленый чай, Здоровый рацион, Польза зеленого чая, Полезные напитки, Свойства зеленого чая.
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