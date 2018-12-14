Травяной чай, который укрепит иммунитет в холодную погоду

Облепиха сама по себе очень полезна для всего организма человека в целом. Ее ягоды окрашены в ярко-оранжевый цвет, а формой похожи на шарики, но также часто наблюдается вытянутой формы.
Еще в древней Греции знали о существовании полезных свойств ягоды, а современная медицина не перестает советовать своим пациентам невероятно вкусный и полезный облепиховый чай для укрепления иммунитета. Он помогает при лечении язвы желудка, концентрации внимания, в регенерации ран.
До полезных свойств облепихового чая можно отнести следующее:
- Кладезь витаминов. В облепихе очень много витамина А, В и С, Омега-3, Омега-6, витамина К, который полезен для сердца и сосудов. Также она содержит натуральные антибиотики (фитонциды), которые помогают при гриппе и простуде.
- Заживление ран. Облепиха является одной из самых эффективных ранозаживляющих средств. Она также помогает от мелких морщин, но при этом его полезно пить каждый день по чашке.
- Защищает от преждевременной старости.
- Отличный напиток для похудения. Чай из облепихи отлично избавляет от холестерина, а также ускоряет обменные процессы (даже лучше, чем грейпфрут).
- Помогает при заболеваниях сердца и глаз. Эффективно помогает от сердечных болезней витамин Е, которого в ягодах полным-полно. Улучшает зрение, снимает усталость с глаз, а также избавляет от покраснения глазного яблока.
- Источник радости. Эти маленькие ягоды содержат много концентрации гормона радости - серотонина, тем самым продлевая жизнь любителю данного напитка.
Если желаете прожить здоровую и долгую жизнь, смело заваривайте чай из облепихи и наслаждайтесь сладким вкусом.