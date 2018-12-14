Травяной чай, который укрепит иммунитет в холодную погоду

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Облепиха сама по себе очень полезна для всего организма человека в целом. Ее ягоды окрашены в ярко-оранжевый цвет, а формой похожи на шарики, но также часто наблюдается вытянутой формы.

Еще в древней Греции знали о существовании полезных свойств ягоды, а современная медицина не перестает советовать своим пациентам невероятно вкусный и полезный облепиховый чай для укрепления иммунитета. Он помогает при лечении язвы желудка, концентрации внимания, в регенерации ран.

До полезных свойств облепихового чая можно отнести следующее:

Кладезь витаминов. В облепихе очень много витамина А, В и С, Омега-3, Омега-6, витамина К, который полезен для сердца и сосудов. Также она содержит натуральные антибиотики (фитонциды), которые помогают при гриппе и простуде.

В облепихе очень много витамина А, В и С, Омега-3, Омега-6, витамина К, который полезен для сердца и сосудов. Также она содержит натуральные антибиотики (фитонциды), которые помогают при гриппе и простуде. Заживление ран. Облепиха является одной из самых эффективных ранозаживляющих средств. Она также помогает от мелких морщин, но при этом его полезно пить каждый день по чашке.

Облепиха является одной из самых эффективных ранозаживляющих средств. Она также помогает от мелких морщин, но при этом его полезно пить каждый день по чашке. Защищает от преждевременной старости.

Отличный напиток для похудения. Чай из облепихи отлично избавляет от холестерина, а также ускоряет обменные процессы (даже лучше, чем грейпфрут).

Чай из облепихи отлично избавляет от холестерина, а также ускоряет обменные процессы (даже лучше, чем грейпфрут). Помогает при заболеваниях сердца и глаз. Эффективно помогает от сердечных болезней витамин Е, которого в ягодах полным-полно. Улучшает зрение, снимает усталость с глаз, а также избавляет от покраснения глазного яблока.

Эффективно помогает от сердечных болезней витамин Е, которого в ягодах полным-полно. Улучшает зрение, снимает усталость с глаз, а также избавляет от покраснения глазного яблока. Источник радости. Эти маленькие ягоды содержат много концентрации гормона радости - серотонина, тем самым продлевая жизнь любителю данного напитка.

Если желаете прожить здоровую и долгую жизнь, смело заваривайте чай из облепихи и наслаждайтесь сладким вкусом.