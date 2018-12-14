Скачать
Пятница, 14.12.2018
Командующий ВМС Украины в Пентагоне: стало известно, что обсудили
Командующий ВМС Украины в Пентагоне: стало известно, что обсудили
Под Киевом в жилом многоэтажном доме взорвался газ, под завалами ищут людей
Под Киевом в жилом многоэтажном доме взорвался газ
В УЕФА хотят проводить матчи Лиги чемпионов по выходным
В УЕФА хотят проводить матчи Лиги чемпионов по выходным
Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать

Травяной чай, который укрепит иммунитет в холодную погоду

Травяной чай, который укрепит иммунитет в холодную погоду
10:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Все больше проблем со здоровьем наблюдается у людей молодого возраста.

Облепиха сама по себе очень полезна для всего организма человека в целом. Ее ягоды окрашены в ярко-оранжевый цвет, а формой похожи на шарики, но также часто наблюдается вытянутой формы.

Еще в древней Греции знали о существовании полезных свойств ягоды, а современная медицина не перестает советовать своим пациентам невероятно вкусный и полезный облепиховый чай для укрепления иммунитета. Он помогает при лечении язвы желудка, концентрации внимания, в регенерации ран.

До полезных свойств облепихового чая можно отнести следующее:

  • Кладезь витаминов. В облепихе очень много витамина А, В и С, Омега-3, Омега-6, витамина К, который полезен для сердца и сосудов. Также она содержит натуральные антибиотики (фитонциды),  которые помогают при гриппе и простуде.
  • Заживление ран. Облепиха является одной из самых эффективных ранозаживляющих средств. Она также помогает от мелких морщин, но при этом его полезно пить каждый день по чашке.
  • Защищает от преждевременной старости.
  • Отличный напиток для похудения. Чай из облепихи отлично избавляет от холестерина, а также ускоряет обменные процессы (даже лучше, чем грейпфрут).
  • Помогает при заболеваниях сердца и глаз. Эффективно помогает от сердечных болезней витамин Е, которого в ягодах полным-полно. Улучшает зрение, снимает усталость с глаз, а также избавляет от покраснения глазного яблока.
  • Источник радости. Эти маленькие ягоды содержат много концентрации гормона радости - серотонина, тем самым продлевая жизнь любителю данного напитка.

Продукты, которые нельзя употреблять с молоком

Если желаете прожить здоровую и долгую жизнь, смело заваривайте чай из облепихи и наслаждайтесь сладким вкусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Чай, Глаза, Облепиха, Травяной чай, Катаракта, Облепиховый чай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
02 На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
03 Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
05 УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
Эпидемия наступает: украинцев предупреждают об &quot;агрессивном&quot; гриппе
Грипп наступает: зафиксирована первая смерть
Евросоюз отказал Британии в повторных переговорах по Brexit
Евросоюз отказал Британии в повторных переговорах по Brexit
Рецепт дня: клубничный торт с белым шоколадом
Рецепт дня: клубничный торт с белым шоколадом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь