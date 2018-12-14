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Как быстро понизить высокое давление: 5 эффективных способов

Как быстро понизить высокое давление: 5 эффективных способов
13:16 Сегодня Телеграф gazeta.ua pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Врачи советуют холодную или горячую воду, чай и "фокус" с дыханием.

Высокое давление часто сопровождает людей, которые живут в хроническом стрессе, а также имеют вредные привычки, нерегулярное и несбалансированное питание. Несмотря на это, уже мало кто удивляется, что гипертония бывает у молодых людей, передает Gazeta.ua.

"Мужчины в 30 лет имеют высокое давление чаще, чем женщины. У них сосуды более уязвимы. А у женщин их берегут гормоны, – говорит столичный кардиолог Игорь Костышин. – Те, что часто сталкивается с такой проблемой, имеют собственные варианты ее решения. Это простые, но действенные способы как снизить давление. Зачастую люди боятся идти в больницу, но и не знают, как самим себе можно помочь".

Чтобы снизить давление в домашних условиях, можно воспользоваться холодной водой. Для этого нужно пополоскать ноги примерно одну-две минуты в тазике с холодной водой. Делать это можно сидя на стуле, опустив ноги в таз с водой или стоя в нем. В качестве альтернативы можно подержать под холодной водой руки несколько минут (вода должна равномерно воздействовать на руки, начиная от ладоней и заканчивая предплечьями). В конце этой процедуры можно побрызгать на лицо холодной водой и приложить смоченную тряпку на солнечное сплетение.

Не менее эффективным народным средством является яблочный уксус, он прекрасно снижает давление не менее чем на двадцать пять – тридцать пять единиц. Намоченные в уксусе тряпки нужно прикладывать к голым стопам ног и оставлять на 15 минут.

Также довольно распространенным средством от давления является обычный чай с мятой или смесь из стакана минеральной воды, столовой ложки меда и сока половины лимона. Выпить воду нужно в один прием. Давление снижается на 15-20 пунктов в течение 20-30 минут.

Снизить высокое артериальное давление можно горячей ванночкой для рук. Температура воды должна быть около 45 градусов, время процедуры – 10 минут.

При резком скачке давления в первую очередь нужно расслабиться и попытаться задерживать дыхание на выдохе по 8-10 секунд в течение 3 минут. Этот прием способен очень быстро снизить давление на 30 пунктов.

Если давление начинает повышаться, то можно выпить валерьянки и просто полежать. Но не стоит забывать о том, что частые скачки артериального давления могут перетечь в полноценную гипертонию, поэтому не стоит практиковать самолечение, а лучше своевременно обращаться за помощью к специалистам. Ведь именно по вине гипертонии у людей случаются инсульты и развивается ишемическая болезнь сердца.

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Все по теме:

Вода, Здоровье, Медицина, Правильное питание, Артериальное давление, Дыхание, Яблочный уксус.
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