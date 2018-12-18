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Вторник, 18.12.2018
Больны простудой - ешьте овощи
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Больны простудой - ешьте овощи

Даже самый крепкий иммунитет не может на все сто процентов защитить организм от заражения одной из вирусных инфекций или гриппом. Когда мы заболеваем, то в первую очередь обращаемся к доктору, который назначает множество лекарств, с целью быстро и без последствий справиться с недугом. Однако при этом необходимо знать, что в этот период организму необходимо оказывать дополнительную поддержку, включив в рацион дополнительные продукты. Они могут стать хорошей профилактикой гриппа и простудных заболеваний.
www.medicinform.net
Фото: pixabay.com
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Диета, Пища, Лечение, Продукты, Еда, Грипп.
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