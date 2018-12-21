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Пять необходимых продуктов для людей с плохим зрением
Пять необходимых продуктов для людей с плохим зрением

Пять необходимых продуктов для людей с плохим зрением

Пять необходимых продуктов для людей с плохим зрением
06:50 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Список продуктов, которые содержат все необходимые витамины.

Все, наверно, слышали о продуктах, которые улучшают зрение. Среди таких часто называют морковь или чернику. Но есть и другие, которые также способствуют остроте взора.

Принцип, который лежит в основе питания для глаз, очень прост. Медики говорят, что нужно употреблять как можно больше продуктов, содержащих витамины А, С и Е.

Черника

Эта лесная ягода насыщена витамином С, который служит профилактикой от развития катаракты. Также черника поможет сохранить остроту зрения, снимет усталость глаз после работы за компьютером или просмотра телевизора. Эту ягоду стоит кушать офисным работникам, которые целыми днями смотрят в мониторы.

Зелень

Листовой салат, капуста, шпинат, петрушка – вся эта зелень содержит в себе лютеин и зеаксантин. Это антиоксиданты, которые защищают сетчатку глаз от разрушения и предотвращают развитие катаракты.

Яйца

Как и зелень, яйца содержат полезные для глаз антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Также в составе яиц есть цинк, необходимый для снижения риска макулярной дистрофии.

Рыба

Рыба и морепродукты тоже очень полезны для здоровья глаз. В них содержаться омега-3 жирные кислоты, которые необходимы организму для предотвращения глазных заболеваний. А вот дефицит в организме омега-кислот может вызывать синдром сухости глаз.

Миндаль

В состав миндаля входит важнейший антиоксидант для здоровья глаз – витамин Е. Он задерживает и предотвращает развитие катаракты.

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Все по теме:

Здоровье, Витамины, Ягоды, Черника, Полезные продукты, Новости здоровья, Плохое зрение.
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